Неймар хочет видеть Коутиньо в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил желание поиграть в одном клубе с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

«Коутиньо – звезда, и мне хотелось бы играть вместе с ним за один клуб», — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ». «Ливерпуль» готов расстаться с бразильцем за 75 миллионов евро.