Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ»
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Да отстаньте вы от игроков Ливерпуля!!! Дайте Великому Клубу по-настоящему воскреснуть снова в Великую Команду. TrueFuns LiverpoolFC 26-й год ждут, чтоб команда, наконец-то, оформила свое 19-е чемпионство!!!
Нападающий «Барселоны» Неймар выразил желание поиграть в одном клубе с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
«Коутиньо – звезда, и мне хотелось бы играть вместе с ним за один клуб», — сказал Неймар.
Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ». «Ливерпуль» готов расстаться с бразильцем за 75 миллионов евро.