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    Неймар хочет видеть Коутиньо в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Неймар выразил желание поиграть в одном клубе с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    «Коутиньо – звезда, и мне хотелось бы играть вместе с ним за один клуб», — сказал Неймар.

    Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ». «Ливерпуль» готов расстаться с бразильцем за 75 миллионов евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    05.11.2016 06:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      Denmark* 6 ноября 2016, 23:08

      Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ»
      - - - - - - - - - - - - - - -
      Да отстаньте вы от игроков Ливерпуля!!! Дайте Великому Клубу по-настоящему воскреснуть снова в Великую Команду. TrueFuns LiverpoolFC 26-й год ждут, чтоб команда, наконец-то, оформила свое 19-е чемпионство!!!

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 6 ноября 2016, 16:20

      Хотеть не вредно.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 ноября 2016, 09:33

      ХА он уже рулит физруком

      0
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      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 5 ноября 2016, 21:30

      Он же тут не говорит что, хочет видеть в Барселоне. Может он сам в Ливерпуль хочет?

      3
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      Рейтинг: -130

      калач 5 ноября 2016, 18:07

      а лучше папу своего тренером

      2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 ноября 2016, 09:27

      хороший игрок но цена на него огромная!

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