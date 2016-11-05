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    «Спартак» в матче против «Томи» попытается сохранить лидерство в РФПЛ

    «Спартак» сегодня проведет гостевой матч против «Томи», в котором постарается сохранить первую строчку в турнирной таблице чемпионата России по итогам 13-ти туров.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка. Начало – в 11:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 06:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 13:15

      Сохранил!

      1
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 5 ноября 2016, 11:56

      Томь мертвая. надо накатить им еще парочку!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 ноября 2016, 10:44

      Странно слышать от команды находящейся внизу таблицы-такие вот лозунги-по крайней мере это тупо и необоснованно.Уверен Спартак победит и с разницей больше одного гола.

      1
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 5 ноября 2016, 08:25

      проиграют

      1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 5 ноября 2016, 07:32

      0:2 Спартак только победа!

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 5 ноября 2016, 07:13

      Спартак!!! Томичей - на шашлык!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > lra 5 ноября 2016, 09:01

      Я из Тюмени ) Мне до подмосковья - ооочень много )

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > lra 5 ноября 2016, 13:18

      Вах! Вот уж не ожидал услышать на Бонбордире название этого фильма.

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 5 ноября 2016, 06:59

      Спартак вперед!!!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 ноября 2016, 06:32

      Вперед, Спартак!

      2
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