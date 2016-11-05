Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кавазашвили: «Почему вы не обвиняете Акинфеева в договорных матчах?»

    Бывший глава комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили поделился мнением о встрече 12-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Тереком» (1:4).

    – По-вашему, в России договорных матчей нет, а работа с судьями ведется?

    – Конечно! Сплошь и рядом работают с судьями! Не зря же Валентина Иванова сняли со своего поста. Даже он не смог справиться с этой вакханалией… Не хочу конкретизировать. Так вот, зачем клубам договариваться между собой? Зачем вратарю специально махать ногой мимо мяча? Они и так это делают. Такие вот наши вратари.

    – То есть вас ошибки голкипера Арапова не удивили?

    – Вы меня простите, но тогда давайте вспомним, какие голы иногда пропускает наш первый вратарь Акинфеев. Почему же вы его не обвиняете в договорном матче? Будьте объективны, имейте на руках факты. То есть, по мнению журналистов, если голкипер «Уфы», «Оренбурга», «Урала» допускает ляпы, команды, получается, сразу сдают матч?

    – Может быть, все-таки привлекать к этой проблеме правоохранительные органы?

    – Послушайте, когда наш комитет рьяно начал разбирать определенные матчи, нам дали по рукам и оторвали голову. За неделю нас всех выгнали. Задайте вопрос Толстых, – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2016 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 5 ноября 2016, 08:07

      Все понятно, организатор договорных матчей - Толстых.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 ноября 2016, 07:39

      Договорной матч юридически нельзя доказать, если только не будет "подставы"!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 5 ноября 2016, 06:10

      да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 02:17

      Еще Кавазашвили сказал: «Даже в прошлые годы некоторые, подчеркиваю – некоторые журналисты, которые недолюбливают кавказские команды, в неприглядном свете выставляли „Терек“, „Анжи“, „Аланию“ и Нальчик. Большой упор эти репортёры делают именно на эти клубы. И когда возникают случаи, якобы похожие на договорные игры, они всегда льют грязь. Так нельзя! Мол, когда „Терек“ выигрывает в гостях, эти люди говорят: „Что вы? Это судья помог или они договорились с местным руководством, кто-то кому-то отдал долг за прошлые годы…“ Настолько это противно слушать." - Даже сами болельщики Анжи несколько лет назад не скрывали, что надеются на помощь братьев из Нальчика в последнем туре. И СПАнЧ сдал матч Анжи 1:3, который сохранил место в РФПЛ. И сколько таких матчей сыграно между АТАСом? И зачем было ставить Кавазашвили во главе комитете по выявлению договорных матчей?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 01:51

      Ясно, что бесспорный дог начинают забалтывать: пойди туда, спроси того, а ты кто такой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2016, 01:19

      Как можно? Акинфеев неприкасаем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22

      Cobold > Zeff 5 ноября 2016, 11:24

      Сколько Лодыркин напропускал чудных голов? Его тоже в договорняке обвинять будем?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11