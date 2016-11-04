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    Бывший врач «Спартака»: «Аленичев пытался сплотить команду, но не вышло»

    Бывший врач «Спартака» Олег Голубев поделился воспоминаниями о своей работе в московском клубе.

    «Я попал в «Спартак» абсолютно случайно. Тогда у москвичей были проблемы после скандала с бромантаном. Двух врачей дисквалифицировали. Им пришлось набирать, по сути, новый медицинский штаб. Выбор пал на меня. Мне позвонил тогдашний спортивный директор клуба Александр Шикунов и пригласил поработать в «Спартаке». Команду возглавлял Невио Скала. Тому коллективу не хватало монолитности. Были талантливые русские ребята – Торбинский, Шишкин, Погребняк, Павлюченко, Самедов, Павленко. Были сербы, человек пять. Среди них, кстати, Неманья Видич, позже перешедший в «Манчестер Юнайтед». Помню, в своем первом матче он выиграл весь верх и почти все единоборства внизу. Еще были три румына – Йенчи, Шоавэ и Тамаш. Оставались старики – Парфенов, Калиниченко, Ковтун, Аленичев вернулся. Словом, это были разрозненные кучки, а не единый коллектив.

    Аленичев пытался всех как-то сплотить, но не выходило. Слишком уж разношерстная публика была. И общаясь со старожилами «Спартака», я улавливал ностальгические нотки в их речи. Было понятно, что это уже не тот клуб, что доминировал в девяностые. И я не горжусь тем, что работал в «Спартаке». Хорошо, что я был частью народной команды – весомый штрих в профессиональной биографии, но не более», – приводит слова Голубева РИА «Воронеж».

    Добавим, что сейчас Голубев работает врачом в воронежском «Факеле».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 23:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 23:59

      С нетерпением ждём воспоминаний от бывшего водителя клубного автобуса.

      5
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Aztec58 5 ноября 2016, 00:58

      Это Спартак. Тут интервью человека, который собирал грибы в километре от базы востребованнее, чем интервью гендиректора Урала.

      8
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      Рейтинг: +837

      eleng > Aztec58 5 ноября 2016, 03:23

      Это не смешно! То колесо, было недружелюбно!

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