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    Хамес: «Хочу играть больше, но есть кто-то, кто все решает»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес заявил, что хотел бы получать больше игровой практики.

    «Я хочу играть больше. Но есть кто-то, кто все это решает и определяет состав. Он принимает решения, и это нужно уважать.

    Наши отношения с Зиданом не такие, как об этом говорят. У нас отношения игрока и тренера. Я нахожусь в клубе, где все хотят побеждать и всегда нужно играть хорошо. Это самый большой клуб в мире – это «Реал», – сказал Хамес.

    В нынешнем сезоне футболист вышел на поле в четырех матчах Примеры, только два из них начав в стартовом составе.

    Источник: Goal.com

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    04.11.2016 22:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 4 ноября 2016, 23:59

      жалко Хамеса, шикарный ведь игрок

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