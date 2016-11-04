Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аксенов: «У Карпина не было шансов передумать возглавить ЦСКА. Ему этого не предлагали»

    Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал высказывание бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина, который заявил, что никогда не возглавит армейцев.

    «Многие сотрудники клуба видели программу, где прозвучали эти слова Карпина. Досадно, что такой специалист, как Валерий Георгиевич, не передумает и не возглавит ЦСКА. Но на самом деле никто никогда предложений возглавить ЦСКА Карпину не делал, поэтому у него не было шанса передумать. Удивительно, почему у журналиста появился такой вопрос», – сказал Аксенов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2016 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 ноября 2016, 09:17

      Корреспондентам не нужно заниматься онанизмом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 5 ноября 2016, 01:01

      Очень корректно прокомментировали. Респект.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 ноября 2016, 00:06

      у Карпина будет шанс возглавить ЦСКА . если опустятся во вторую лигу ......... это его уровень .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 ноября 2016, 23:09

      Совершенно секретно! Особой важности! Всем, всем, всем!
      Валерий Карпин после своего "подвига" вылета даже из ФНЛ никогда не возглавит: "Реал", "Барселону", "Атлетико", "Ювентус", "Рому", "Наполи", "Баварию", "МЮ", МанСити", "Челси", "Арсенал" (лондонский!), Ливерпуль, ПСЖ и даже "Монако"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 21:55

      Вот и я о том, к чему журналистам заниматься провокациями, а их собеседникам поддерживать бессмысленные темы?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11