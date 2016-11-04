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    Клопп: «Может, и «МЮ» останется без еврокубков к январю?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Уотфорда» ответил на вопрос о том, является ли отсутствие еврокубковых матчей причиной успешного начала сезона.

    «Я не могу сравнивать. Я лет шесть–семь постоянно ездил по Европе. Я никогда не думал, что матчей слишком много. Если хочешь быть успешным, то нужно участвовать в еврокубках. «Уотфорд» никуда не ездил, у них та же ситуация.

    Мы должны показать, что используем свободное время для тренировок на протяжении всего сезона, а не только в первые десять туров.

    Вы задавали этот вопрос Конте? У них та же ситуация. Может, и «МЮ» будет в таком же положении к январю?» – сказал Клопп.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.11.2016 21:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 6 ноября 2016, 01:59

      О, да, Уотфорд сравнивать с Челси, Ливерпулем и МЮ - самое то

      0
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 4 ноября 2016, 21:59

      Заткнул журналюг )

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