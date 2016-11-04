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    Обадже подтвердил, что пройдет просмотр в «Спартаке»

    Нигерийский нападающий Годвин Обадже рассказал о том, что направляется на просмотр в «Спартак».

    «Я полечу из Нигерии в Россию в понедельник, чтобы пройти просмотр в «Спартаке». Они намерены подписать меня, но сначала хотят, чтобы я потренировался с командой пару недель.

    Этот вызов меня мотивирует, и я надеюсь, что все закончится хорошо», – приводит слова Обадже Complete Sports Nigeria .

    Сейчас футболист выступает за нигерийксий клуб «Плато Юнайтед», в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата в прошлом сезоне, забив 18 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 19:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 ноября 2016, 00:01

      неплохо, если подпишут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 ноября 2016, 22:30

      Ну это на перспективу, а сейчас то что!??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 4 ноября 2016, 22:17

      вместо мельгорехо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 ноября 2016, 21:47

      Пусть в резерве себя попробует, скамейка нужна на вырост конечно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 ноября 2016, 20:56

      неплохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 4 ноября 2016, 19:58

      Ого!!!Интересно-интересно!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 ноября 2016, 19:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каждый день про него пишут как будто в Спартак лучший футболист Африки идёт

      -8
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 19:45

      Спартак инфу подтверждает?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 4 ноября 2016, 19:12

      Спартак готовится к Золотой весне!!(Тьфу,Тьфу)!Молодцы.Нап нужен еще один

      5
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