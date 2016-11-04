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    Ерохин и Калачев готовятся к матчу против тульского «Арсенала» в общей группе

    Врач «Ростова» Владимир Хохлов заявил, что полузащитники клуба Александр Ерохин и Тимофей Калачев готовятся к матчу 13-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» в общей группе.

    «Все нормально, ребята работают в общей группе. Калачев перед игрой с «Атлетико» несколько дней не тренировался и его не хватило функционально. У Ерохина же был разрыв мягких тканей губы, невозможно было сразу остановить кровотечение, поэтому пришлось его заменить. В перерыве мы наложили Александру швы. Если не случится ничего экстренного, если снова ему не попадут по лицу, в сборную он поедет», – сказал Хохлов.

    Напомним, матч состоится 6 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    04.11.2016 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +767

      товрос 4 ноября 2016, 19:37

      в чемпионате надо надо подниматся в таблице,а сборная уже потом

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