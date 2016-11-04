По мнению Бубнова, «Спартак» в Томске устроит только победа

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Томью» и «Спартаком». Напомним, матч состоится 5 ноября и начнется в 11:00 по московскому времени.

«У «Спартака» есть неплохой шанс оторваться в золотой гонке, стать единоличным лидером – преследователей ждут крайне непростые матчи. У красно-белых есть кому забивать и помимо выбывшего Промеса. В Томске их устроит только победа», – сказал Бубнов.