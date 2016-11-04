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    По мнению Бубнова, «Спартак» в Томске устроит только победа

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Томью» и «Спартаком». Напомним, матч состоится 5 ноября и начнется в 11:00 по московскому времени.

    «У «Спартака» есть неплохой шанс оторваться в золотой гонке, стать единоличным лидером – преследователей ждут крайне непростые матчи. У красно-белых есть кому забивать и помимо выбывшего Промеса. В Томске их устроит только победа», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.11.2016 17:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 5 ноября 2016, 09:28

      Ну если не обыгрывать Томь, то о каком чемпионстве можно говорить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      Sany-116 4 ноября 2016, 21:00

      А судьи кто?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 4 ноября 2016, 20:54

      Это и без Бубна понятно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 ноября 2016, 19:07

      БУБНИТ БУБЕН!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25029

      bset 4 ноября 2016, 18:50

      Да что ж такое. То Мостовые всякие эксперты говорят, что если команда побеждает, то она получает 3 очка, то Бубнов - эксперт, который говорит, что команду, идущую на первом месте, устроит только победа. Надо нам тоже всем дружно стать экспертами

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33556

      oyabun 4 ноября 2016, 18:43

      А когда нас устраивало что то другое кроме победы? Особенно в этом сезоне когда наконец замаячила реально наша мечта - долгожданное Чемпионство.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 ноября 2016, 18:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что, договорились уже?

      -5
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb > Zeff 4 ноября 2016, 19:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мы на классе едим выигрывать!!!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Zeff 4 ноября 2016, 21:26

      Нет Спартак еще до Зени не опустился.

      -2
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      Рейтинг: +664

      Небесная > mixerson_kb 4 ноября 2016, 22:03

      едИм. Грамотей б...я. На классе бабла выиграете или на классе судейства?

      2
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Вахахахаха 4 ноября 2016, 22:03

      он ниже опустился

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      Рейтинг: +300

      Zeff > mixerson_kb 5 ноября 2016, 00:55

      Не шути так больше.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Небесная 5 ноября 2016, 01:02

      Ничего не поделаешь. Москвичи, в большинстве своём, малограмотны.

      1
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 4 ноября 2016, 18:39

      Согласен с Викторовичем как некогда!!!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 ноября 2016, 18:23

      Спартак и Томь сегодня - это день и ночь. Но Томску тоже нужны очки ) Неделю назад в Питере Томь выглядела очень даже неплохо

      5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 18:11

      Ахахах, и по моему мнению тоже. Это же очевидно.

      -2
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