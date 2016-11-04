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    Дзагоев в ближайшее время не сможет помочь ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, что в ближайшее время не сможет помочь армейцам. 26-летний хавбек также отметил, что сегодня пройдет медицинское обследование в Германии.

    «К сожалению, я не смогу в ближайшее время помочь команде. Я готовился к выходу на поле в домашнем матче с «Монако». За неделю до этого уже бегал на полной скорости, но в общей группе пока не тренировался. За два дня до матча с «Уфой» мне предстояло пройти тестирование на поле. Я размялся в «тренажерке» и в последнем тесте на замер силы ног опять дернул мышцу, то есть произошел рецидив.

    Сегодня у меня обследование в Германии, я сделаю МРТ и проконсультируюсь с доктором, который специализируется на мышцах. Точный день выхода на поле пока сказать не могу, но очень надеюсь на скорое возвращение! В команде уже бывали случаи, когда выпадало много игроков. У ЦСКА был некий спад, и мы теряли очки. Здесь ничего не остается делать, кроме как продолжать работать, тренироваться, играть и выходить на прежний уровень. Повторюсь, это не первый случай. Мы всегда выходили из непростых ситуаций, выйдем еще раз!» – приводит слова Дзагоева официальный сайт игрока.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 17:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 ноября 2016, 20:06

      Оф сайт игрока бл*яааать! Твистеры уже не в моде?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      GM > ufos73 4 ноября 2016, 21:30

      А чё, кроме соц.сетей для тебя интернета нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > GM 4 ноября 2016, 23:42

      Петух в павлиных перьях, с манией величия и (пи)звездой во лбу! По сравнению с ним, Широков овечка, за что его только ругали (

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 4 ноября 2016, 18:54

      не может выйти из запоя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 4 ноября 2016, 17:38

      да им вряд ли кто-то сейчас поможет))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 ноября 2016, 17:31

      Да уж у армейцев одни не везение чо та

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 4 ноября 2016, 17:28

      Здоровья

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      life85 4 ноября 2016, 17:14

      Интересно будет посмотреть как справитесь в этот раз .

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25029

      bset > life85 4 ноября 2016, 18:49

      Самим капец как интересно. Если только чудом

      1
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