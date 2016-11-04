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    Комиссия Совета Федерации: «Ничего страшного в ситуации с вибрацией поля на «Крестовском» нет»

    Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал ситуацию со строительством стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Напомним, на днях ФИФА рекомендовала устранить вибрацию на выкатном поле стадиона.

    Проблемы с вибрацией выкатного поля могут повлиять на сроки сдачи стадиона в эксплуатацию?

    – Пока сроки остаются те же. Конец года. Единственное – сейчас принимаются меры по уменьшению вибрации. Кроме того, ФИФА позволяет проводить определенные работы до мая.

    – Какие работы?

    – Так называемые пуско-наладочные. Когда сдаешь стадион, все равно выскакивают те или иные сюрпризы. Так что необходимо какое-то время для устранения всех недостатков. Думаю, стадион примет матчи Кубка конфедераций.

    – Смета может быть еще увеличена?

    – Пока генподрядчик не требует увеличения сметы. Надеюсь, он справится с той суммой, которая ему предоставлена.

    – Когда все же решится вопрос с вибрацией поля?

    – Инженеры думают, каким образом решить вопрос. За счет утяжеления конструкции это возможно. Это не такая сложная ситуация. В общем, довольно штатная ситуация. Ничего страшного в ней нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2016 15:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +332

      семечкин 7 ноября 2016, 00:49

      В кинофильме "Бандитский Петербург" события происходят в городе Петербурге))))))
      Там такой момент был показан, когда один "Джин" заработал первый миллион, построив дом, заселив в него жильцов, а потом расселил и демонтировал дом из-за просадки фундамента...
      к чему это я?
      Ни разу не был в Петербурге... Ничего не видел... А МОЖЕТ И НЕ БЫЛО НИКАКОГО СТАДИОНА?????? МОЖЕТ И НЕ НАЧИНАЛИ ЕГО СТРОИТЬ????

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 5 ноября 2016, 00:24

      Это такой позор.. Даже не знаю, когда это все забудется. Ведь теперь даже дураку ясно, какой там отмыв бабла шел, не просто 40-50%, как обычно это бывает, а все 80.


      Удачи питерцам, и сил все это вытерпеть..

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 ноября 2016, 20:21

      Чтобы вибрации не было, нужно просто выключить вибратор и не трахать комиссиям мозги.

      -1
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 4 ноября 2016, 19:31

      Вот когда выясняется,что сопромат эти инженеры не учили,как надо! (Хорошо,что им мост не дали проектировать)!

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 ноября 2016, 19:23

      Похоже не все нужные люди на "бентли" отпилили, миллиардов 5 еще попросят.А вообще у "Зенита" хреновая перспектива.ФИФА И УЕФА могут запретить свои игры на стадионе. Тогда только кубок Кремля мужики!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 ноября 2016, 18:53

      Какая у тебя штатная ситуация?

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 4 ноября 2016, 18:37

      Закопать и забыть !

      4
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 4 ноября 2016, 18:34

      Позорище!

      2
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      Рейтинг: +415

      radga 4 ноября 2016, 18:29

      Комиссия Совета Федерации - Вас как послушать просто себя не уважать. Хотят убедить нас -"У нас все хорошо - это рабочие моменты". Посмотрим когда стадион комиссия УЕФА не допустит - Во кино будет, вот тогда запоете другое.

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 4 ноября 2016, 18:24

      надо утяжелит конструкцию лярдами............ и вибрация исчезнет...........

      2
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