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    Примера. «Реал Сосьедад» нанес поражение «Атлетико»

    В матче 11-го тура Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле добился победы над «Атлетико» – 2:0. Отметим, что данное поражение стало для мадридского клуба вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

    Кроме того, оба гола в ворота «матрасников» были забиты с пенальти. Последний раз «Атлетико» пропускал в одной игре два мяча с одиннадцатиметровой отметки в 2011 году.

    Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

    Реал Сосьедад – Атлетико – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вела, 54 (с пенальти); 2:0 – Виллиан Жозе, 75 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 20:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 ноября 2016, 19:36

      Команда защитников видимо поверили в себя и решили в атакующий футбол поиграть?))) Получайте 2 банки!!! Сосьедад красавцы, все бы так наказывали анти-футбол!
      атлеты давайте в следующем матче снова в своем стиле - 11 игроков в своей штрафной! Атакующий футбол это не про вас

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 ноября 2016, 00:13

      ...эх-не хватило,а хотел ставить на Сосьедад-уж больно их вратарь нравится...

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 5 ноября 2016, 23:16

      нежданчик для Атлетико и всех, кто на него ставил.

      0
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      Рейтинг: +13

      VLAD25 5 ноября 2016, 21:39

      Разыгрался Сосьедад

      0
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      Рейтинг: +14

      Просто игра 5 ноября 2016, 21:20

      Бывает, как оказалось... Барселона тоже проигрывала и в ничью играла.
      Ну теперь пока на 1 месте стоит Реал...

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 5 ноября 2016, 20:42

      Получается Ростов повлиял на чемпионскую гонку в Ла лиге...

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 5 ноября 2016, 20:36

      Видимо после матча с Ростовом у Атлетико силенки не восстановились.

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 5 ноября 2016, 20:18

      После Ростова ещё не очухались...видать сильно их потрепал Бекиич и Ко

      2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 ноября 2016, 20:09

      Реал отомстил за Ростов!!!

      1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > АлёшкА91 5 ноября 2016, 21:34

      Эм... а причём тут Испания и Россия? Если тот же Реал сам-то из Испании.
      Прости но, ты что-то дурное написал...

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 20:08

      Молодца!

      0
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