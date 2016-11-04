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    Луческу: «Каждая победа – это очки в рейтинге не только для «Зенита», но и для всей России»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Дандолком» со счетом 2:1. Отметим, что благодаря этому успеху клуб из Санкт-Петербурга досрочно вышел в плей-офф турнира.

    – Вы уже вышли в плей-офф. Как думаете, кто будет второй командой?

    – «Дандолк» – отличная команда. Они в очень хорошей форме. Могли сыграть лучше, что мы видели по результатам матчей с «АЗ Алкмааром» и «Маккаби». Организация и дух этой команды произвели на меня впечатление.

    – «Зенит» решил все свои турнирные проблемы. Есть ли у вас желание попробовать новые схемы и игроков?

    – В первую очередь, хотел бы спросить у вас – каких игроков? У нас всего лишь 15 футболистов. Шатов, если подтвердится травма, если она серьезная, Дзюба, который не сможет – это уже минус два футболиста. Не будем забывать, что каждая победа – это рейтинг не только для «Зенита», но и для России, поэтому к каждому матчу мы будем тщательно готовиться.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.11.2016 00:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +370

      mik1954 4 ноября 2016, 08:36

      Один Зенит и добывает очки в российский рейтинг, остальные прочие как всегда на халяву...

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > mik1954 4 ноября 2016, 10:11

      Если все остальные туда пробились, значит уже не на халяву.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 ноября 2016, 04:54

      Молодцы!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 ноября 2016, 04:48

      Выздоровления скорейшего Шатову.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 4 ноября 2016, 00:58

      Спасибо за победы и удачи в плей-офф

      10
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > T 72 4 ноября 2016, 01:04

      Поддерживаю!)

      2
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      ...
      Рейтинг: +29

      pipeconi > ЖОРРО 4 ноября 2016, 04:36

      все круто, но хочется более уверенной игры!!!

      2
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