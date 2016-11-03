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    Вернблум: «ЦСКА не демонстрирует мужского характера. Мы слишком скромненькие и добренькие»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3) выразил мнение, что московскому клубу не хватает характера в борьбе с более квалифицированными командами. Отметим, что на данный момент армейцы занимают в квартете Е последнее место, имея в активе два очка.

    – Мы не исповедуем злой футбол. Мы слишком скромненькие, добренькие. Идем в отбор, обозначаем борьбу, присутствуем в зонах – и не отнимаем мяч! Как мальчики, застенчиво подходим к сопернику, позволяя ему легко за счет паса выходить из-под прессинга. Если уж ты встречаешься с командой более высокого класса, так будь добр нивелировать эту разницу максимальной агрессивностью – в рамках дозволенного, разумеется. Злее нужно быть! Мы же непонятно с чего выказываем чрезмерное уважение противнику. За это нас и наказывают.

    – Но в ЦСКА собраны опытные бойцы. Откуда взялась эта нерешительность?

    – Не знаю. Могу только повторить сказанное: в таких матчах необходимо действовать на максимуме. Как мальчики подходим к сопернику, позволяя ему легко за счет паса выходить из-под прессинга.возможностей. Собраться, биться, стелиться в подкатах, не пасовать в борьбе. Быть настоящими, крепкими мужиками. Сейчас, к сожалению, ЦСКА этого характера не демонстрирует.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 19:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 22:00

      Сам-то в ЛЧ играет с оглядкой на судей, почти не фолит, не рискует. То ли дело в РФПЛ, ага, хоть поубивай всех, больше жёлтой не дадут, знают меру.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 ноября 2016, 21:11

      "Мы не исповедуем злой футбол. Мы слишком скромненькие, добренькие."- Да вы "НИКАКИЕ"!

      -2
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      Рейтинг: +767

      товрос 4 ноября 2016, 19:28

      в России ты костолом охуенный,а что в лиге чемпионов стесняешся в натуре как мальчик.Не надо быть таким скромненьким и добреньким.глядишь и лигу чемпионов возьмете

      -1
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      Рейтинг: +8121

      nik55 3 ноября 2016, 21:57

      особенно ты

      -2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > nik55 4 ноября 2016, 00:05

      смени на 555-три поросёнка

      1
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