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    «Томи» запрещено регистрировать новичков за задолженность перед ЦСКА

    Палата по разрешению споров Российского футбольного союза наложила запрет на «Томь» по регистрации новых футболистов. Данное решение было принято на основании заявления ЦСКА, который требует от томского клуба погасить задолженность по переходу защитника Петра Тена.

    «Обязать ООО «ФК «Томь» выплатить АО «ПФК «ЦСКА» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Тена П.А. Обязать ООО «ФК «Томь» г. Томска выплатить АО «ПФК «ЦСКА» г. Москвы пени, начисленные на не выплаченную в срок сумму задолженности. Применить в отношении ООО «ФК «Томь» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ООО «ФК «Томь» в случае исполнения обязательств перед АО «ПФК «ЦСКА», установленных настоящим решением», — говорится в решении РФС.

    Источник: РФС

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    03.11.2016 18:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 3 ноября 2016, 22:43

      Обратно забирайте, как Вагнера в своё время
      Защитник пригодился б молодой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25029

      bset 3 ноября 2016, 19:17

      Щас накопим на нападающего

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 3 ноября 2016, 19:54

      Пока накопите. сумма вырастет.

      -1
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