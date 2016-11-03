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    Вернблум: «Что делать ЦСКА? Перестать щадить себя на тренировках и в играх»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, как должна команда выходить из игрового кризиса. Шведский легионер уверен, что у армейцев достаточно внутреннего резерва.

    «Что делать? Только одно – работать, работать и работать. Не покладая рук. Нам нужно собраться, сплотиться, как мы уже не раз делали прежде. Это единственно возможный выход из ситуации. Надо запачкаться, образно говоря, перестать щадить себя на тренировках и в играх.

    Стоит проиграть несколько матчей, как сразу раздаются призывы: хотим перемен! А на мой взгляд, каждый из нас должен просто подойти к зеркалу и спросить у себя: что я делаю не так? В чем я лично могу прибавить? Если каждый в команде предъявит к себе претензии, переосмыслит ошибки, этого будет достаточно для решения проблемы. Мы в состоянии исправить ситуацию сами, внутри коллектива. Главное — собраться и начать грести в одном направлении», – заявил Вернблум.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 17:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 ноября 2016, 21:54

      Пока Леня у руля, хоть жопу порви- не получится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 ноября 2016, 21:10

      Понты.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 3 ноября 2016, 17:57

      Слуца выгнать и полдела сделано

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 3 ноября 2016, 17:45

      Приложи усилия Понтус и докажи всем, что это возможно!!!

      3
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