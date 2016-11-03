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    Мутко сообщил о создании специальной группы для расследования матча «Урал» – «Терек»

    Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в скором времени будет проведено расследование матча «Терека» с «Уралом» (4:1) в рамках 12-го тура. Как отметил спортивный чиновник, для этой цели создается специальная экспертная группа.

    «Да, обращение есть, расследование будет. Мы держим ситуацию под контролем. Не буду сейчас раскрывать механизмов, такая работа требует сосредоточенности, скажу лишь, что расследованием займeтся лига.

    Будет создана экспертная группа, матч внимательно пересмотрят и тогда вынесут оценку. Давайте спокойно дождемся этого шага. Я бы призвал не нагнетать обстановку, работа ведется», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2016 16:47
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