Албин: «Все недочеты по «Крестовскому» будут устранены к концу марта»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин пообещал, что к концу марта 2017 на стадионе «Крестовский» будут устранены все недочеты, которые были выявлены инспекторами ФИФА.

«Есть замечания, в том числе и по выкатному полю, по зоне контроля доступа, по тренировочным площадкам. Но это рабочие замечания, неустранимых нет. Когда планируем их устранить? У нас все идет поэтапно. Строительные работы — декабрь текущего года, (потом) функциональное приспособление — два – два с половиной месяца в следующем году. Первый тестовый матч должен состояться в конце марта. К этому времени все недостатки будут устранены в полном объеме», – сказал он.