Николаев опроверг информацию об уходе Сухины из РФС

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев опроверг появившуюся ранее информацию об уходе из структуры Станислава Сухины.

«Станислав Сухина остается заместителем департамента судейства и инспектирования. Новый руководитель департамента Андрей Будогосский ничего об этом не говорил. Сухина на сегодняшний день продолжает работу. Именно он готовит материалы по всем матчам, клипы, в которых рассматриваются действия арбитров», – сказал Николаев.