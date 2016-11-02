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На проведение чемпионата мира-2018 выделено 156 миллиардов

2 ноября 2016, 18:35
7

В министерстве финансов России назвали объемы средств, выделенных на проведение чемпионата мира-2018. Как было отмечено, проводится увеличение затрат на обеспечение общей безопасности на турнире.

«В целом на чемпионат мира по футболу у нас на три года – 156,4 миллиардов рублей. На что мы добавили ассигнования? Конечно же, на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности при проведении мундиаля. В 2017 году – 5,9 миллиарда рублей и в 2018-м – 5,114 миллиарда – на безопасность», – заявила директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки минфина Светлана Гашина.

Источник: РИА «Новости»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (7)
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ljrljr0505
1478103918
как пилить будут???
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Maxim Nik
1478106956
Больше чем тысяча рублей на каждого россиянина.
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джон базелон
1478108313
А у пенсионеров проезд отменили!Мне стыдно за политику нашей великой страны!
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falanor
1478113802
блин даже если 100 лет подряд устраивать всевозможные турниры тока в России то такие деньги не отобьются. я не понимаю зачем это надо? за эти деньги можно было пару десятков больниц отремонтировать или еще что то полезное сделать.
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Фан666
1478114094
А что так мало? На безопасности моей суки экономите значит?
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Legioner-05
1478262868
Чё то маловато будет,Зенит-Арена посолиднее выглядит по расходам)
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1bear
1478536417
...ну что-страна богатая...
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