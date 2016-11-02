На проведение чемпионата мира-2018 выделено 156 миллиардов

В министерстве финансов России назвали объемы средств, выделенных на проведение чемпионата мира-2018. Как было отмечено, проводится увеличение затрат на обеспечение общей безопасности на турнире.

«В целом на чемпионат мира по футболу у нас на три года – 156,4 миллиардов рублей. На что мы добавили ассигнования? Конечно же, на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности при проведении мундиаля. В 2017 году – 5,9 миллиарда рублей и в 2018-м – 5,114 миллиарда – на безопасность», – заявила директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки минфина Светлана Гашина.