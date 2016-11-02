«Спартак» и ЦСКА на двоих оштрафованы почти на один миллион

КДК РФС вынес ряд дисциплинарных решений по итогам матча «Спартак» – ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ. Красно-белые в общей сложности оштрафованы на 500 тысяч рублей, а армейцы должны будут выплатить 490 тысяч.

«По матчу «Спартак» — ЦСКА. Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, а также бросали ее на поле, за что клуб оштрафован на 300 тысяч. Также болельщики сжигали атрибутику ЦСКА, за что «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей.

Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, а также бросали ее на поле, за что клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. Также болельщики сжигали атрибутику «Спартака», за что ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.