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«Спартак» и ЦСКА на двоих оштрафованы почти на один миллион

2 ноября 2016, 16:24
7

КДК РФС вынес ряд дисциплинарных решений по итогам матча «Спартак»ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ. Красно-белые в общей сложности оштрафованы на 500 тысяч рублей, а армейцы должны будут выплатить 490 тысяч.

«По матчу «Спартак» — ЦСКА. Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, а также бросали ее на поле, за что клуб оштрафован на 300 тысяч. Также болельщики сжигали атрибутику ЦСКА, за что «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей.

Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, а также бросали ее на поле, за что клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. Также болельщики сжигали атрибутику «Спартака», за что ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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ribavadim
1478094607
Болельщики Спартака материли болельщиков ЦСКА, за то что болельщики ЦСКА материли болельщиков Спартака?!! Потом не там "покурили" ИМ- этот штраф, что слону-дробина.
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Aztec58
1478100028
Болельщики Спартака наскандировали на 10 тыс. больше? Однако.
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bafor
1478103730
Если КДК будет штрафовать болельшиков, то болельщики будут вести себя тихо. И КДК без штанов окажется.
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Nagay
1478106189
одни матерились им 50 тысяч впаяли, а другие так же матерились, но им 40.....смешно!
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ufos73
1478110438
Спартак похоже обматерил не только ЦСКА, но и КДК, и лично григоряна )))
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