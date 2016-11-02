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    Асхабадзе: «У Карпина есть жилка для работы главой РФС»

    Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что бывший главный тренер красно-белых Валерий Карпин имеет потенциал для работы на должности главы РФС.

    «Я думаю, что есть у него такая жилка. Вопрос уже к нему, может он, хочет ли рассматривать себя, как, скажем так, потенциального кандидата. Может быть, не сейчас, может быть, позже. Но эта жилка есть. По крайней мере, я точно могу говорить, что 24 часа футбола и все люди вокруг, которые занимались бы этим, они бы также 24 часа себя посвящали. Потому что спрос у него очень серьезный, очень большой, и сам по себе Карпин очень требовательный как руководитель», – заявил Асхабадзе.

    Источник: Спорт FM

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    02.11.2016 14:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 ноября 2016, 16:38

      Работают-же красно-белые с Тосно и даже очень неплохо! Вот и Валерий Георгиевич, будучи в 1999г лучшим универсальным игроком чемпионата Испании, мог бы и дальше передовать свой бесценный игровой опыт Дзюбе и его газпромовским товарищам!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 ноября 2016, 16:23

      Действительно, почему-бы Карпину плотно не поработать с Зенитом? Ведь у Валерия Георгиевича можно сказать балтийские корни в футболе и что вполне естественно,"настоящий балтийский менталитет"...!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 ноября 2016, 16:07

      Карпину нужно сначала какую-нибудь команду в люди вывести, ну,например,
      Спартак, а потом думать о повышении, ну,например, стать тренером Зенита.

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