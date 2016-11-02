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    Асхабадзе: «Билялетдинов – самый неудачный трансфер «Спартака»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе назвал наиболее неудачное приобретение красно-белых при его работе в клубе.

    «У каждого клуба за столько времени было очень много неудачных трансферов. Почему – это уже другой вопрос. Стоит учитывать, какие условия, опять же, были. И возможности в тот момент у клуба, и договоренности с руководством высшим. Я не хочу никого обижать, но по КПД и по «выхлопу от данного трансфера», наверное, и по затраченным средствам на этого игрока самым неудачным трансфером стал… Я думаю, что это Динияр Билялетдинов, который, к сожалению, в «Спартаке» не показал того, чего мы от него ожидали, покупая из английского клуба к нам. Я думаю, остановимся на одном игроке… Говорить о других игроках, которые стоили дешевле, не стоит. Билялетдинов – самый неудачный трансфер», – заявил Асхабадзе.

    Источник: Спорт FM

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    02.11.2016 13:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +210

      castromen 2 ноября 2016, 21:06

      Асхабадзе,вообще-то и сам не очень удачный трансфер СМ.

      -1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 2 ноября 2016, 17:28

      а как же Кавенаги, Пьянович, вроде эти парни самый провал

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 14:29

      Для Эвертона покупка Билялетдинова ещё более неудачная!

      -1
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 2 ноября 2016, 14:17

      Да, помню, очень сильно бесил своей "техникой" шатания вокруг мяча

      0
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