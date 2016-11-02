«Барселона» впервые с 2004 года проиграла в групповом этапе Лиги чемпионов с разницей в два мяча

«Барселона» во вчерашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов проиграла в гостях «Манчестер Сити». Английский клуб забил в ворота каталонцев три мяча, два из которых на счету Илкая Гюндогана.

Для «Барселоны» эта встреча стала первой с 2004 года, когда она проиграла в групповом матче Лиги чемпионов с разницей в два мяча. 12 лет назад обыграть именитый клуб с таким преимуществом удалось донецкому «Шахтеру» (0:2).