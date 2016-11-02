«Барселона» впервые с 2004 года проиграла в групповом этапе Лиги чемпионов с разницей в два мяча

Отсутствие травмированных игроков, в основном Пике, Альба и Иньеста, сыграли свою роль! У нас центра вообще не было, а Серхио в после часа игры под устал, в итоге проигрыш! Но ничего страшного не произошло! Главное Эль Класико! Вот там надо выигрывать Реал, и Месси должен показать себя во всей красе своей игрой, если хочет 6 ой ЗМ!!!
«Барселона» во вчерашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов проиграла в гостях «Манчестер Сити». Английский клуб забил в ворота каталонцев три мяча, два из которых на счету Илкая Гюндогана.
Для «Барселоны» эта встреча стала первой с 2004 года, когда она проиграла в групповом матче Лиги чемпионов с разницей в два мяча. 12 лет назад обыграть именитый клуб с таким преимуществом удалось донецкому «Шахтеру» (0:2).