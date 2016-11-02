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    «Барселона» впервые с 2004 года проиграла в групповом этапе Лиги чемпионов с разницей в два мяча

    «Барселона» во вчерашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов проиграла в гостях «Манчестер Сити». Английский клуб забил в ворота каталонцев три мяча, два из которых на счету Илкая Гюндогана.

    Для «Барселоны» эта встреча стала первой с 2004 года, когда она проиграла в групповом матче Лиги чемпионов с разницей в два мяча. 12 лет назад обыграть именитый клуб с таким преимуществом удалось донецкому «Шахтеру» (0:2).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 ноября 2016, 20:22

      Отсутствие травмированных игроков, в основном Пике, Альба и Иньеста, сыграли свою роль! У нас центра вообще не было, а Серхио в после часа игры под устал, в итоге проигрыш! Но ничего страшного не произошло! Главное Эль Класико! Вот там надо выигрывать Реал, и Месси должен показать себя во всей красе своей игрой, если хочет 6 ой ЗМ!!!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 ноября 2016, 15:20

      Ничего страшного нет для барселоны. Сити просто находится в лучшей форме, что подтверждается статистикой сити на 6 км больше пробежали. кроме того барса в первом тайме выглядела нормально и должна была 2 забивать, а во втором сдулись силенок не хватило. Я даже рад этому поражению, значит ставку делает энрике на 2 половину сезона как я и думал. не хочу вспоминать прошлый сезон где барса за месяц из 4 игр проиграла 4 и чуть не лишилась чемпеонства.

      -2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 ноября 2016, 14:48

      Шахтар могёт

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