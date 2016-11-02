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    Рыбалка: «Возможно, это был последний шанс изменить ситуацию в нашей группе»

    Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в выездной встрече четвертого тура группового этапа от «Бенфики» (0:1).

    «Конечно, обидно. Забей мы пенальти, и, возможно, все могло сложиться по-другому. Побежали бы вперед, и всe могло поменяться, но сейчас уже ничего не изменишь. Возможно, это был последний шанс изменить ситуацию в нашей группе, но не сложилось. Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион и поддержали нас. Их было слышно», – сказал футболист в интервью телеканалу «Футбол 1».

    Напомним, что по итогам четырех туров «Динамо» набрало лишь одно очко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 09:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 ноября 2016, 11:50

      Хоть бы и в Лигу Европы не вышли бы

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 2 ноября 2016, 10:47

      ахаххх а говорили что выйдут!!!пока динамо)))

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