Будогосский: «Считаю, что введение повторов убьет футбол»

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о том, как относится к введению видеоповторов в футболе.

– Как вы относитесь к идее введения видеоповторов в РФПЛ, которую высказал президент лиги Сергей Прядкин?

– Абсолютно отрицательно. Мне сложно давать комментарии к словам Сергея Геннадьевича, поскольку я не обсуждал с ним этого вопроса. Но считаю, что введение повторов убьет футбол. На мой взгляд, есть только одна автоматизированная система, которую можно использовать в футболе, – это система определения взятия ворот. Возможно, она появится в России. По крайней мере, ее установят в следующем году во время проведения Кубка конфедераций.

– Как вы оцениваете нынешний уровень судейства в России?

– Как очень высокий. Я инспектировал матчи с участием некоторых иностранных арбитров, в том числе тех, что когда-то приезжали судить игры нашего чемпионата. Считаю, что часть из них в нашей стране не дошли бы до уровня РФПЛ.

– Как оцените перспективы Сергея Карасева получить назначение на ЧМ-2018?

– Он здорово отработал Евро-2016 и является судьей самого высокого уровня, поэтому перспективы его оцениваю как очень хорошие. Но у нас не один он является первоклассным арбитром. Сейчас в листе ФИФА, помимо Карасева, находится еще 18 российских арбитров (8 главных и 10 ассистентов). И это, не считая судей в мини-футболе и других разновидностях игры.