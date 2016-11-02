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Будогосский: «Считаю, что введение повторов убьет футбол»

2 ноября 2016, 06:40
5

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о том, как относится к введению видеоповторов в футболе.

– Как вы относитесь к идее введения видеоповторов в РФПЛ, которую высказал президент лиги Сергей Прядкин?

– Абсолютно отрицательно. Мне сложно давать комментарии к словам Сергея Геннадьевича, поскольку я не обсуждал с ним этого вопроса. Но считаю, что введение повторов убьет футбол. На мой взгляд, есть только одна автоматизированная система, которую можно использовать в футболе, – это система определения взятия ворот. Возможно, она появится в России. По крайней мере, ее установят в следующем году во время проведения Кубка конфедераций.

– Как вы оцениваете нынешний уровень судейства в России?

– Как очень высокий. Я инспектировал матчи с участием некоторых иностранных арбитров, в том числе тех, что когда-то приезжали судить игры нашего чемпионата. Считаю, что часть из них в нашей стране не дошли бы до уровня РФПЛ.

– Как оцените перспективы Сергея Карасева получить назначение на ЧМ-2018?

– Он здорово отработал Евро-2016 и является судьей самого высокого уровня, поэтому перспективы его оцениваю как очень хорошие. Но у нас не один он является первоклассным арбитром. Сейчас в листе ФИФА, помимо Карасева, находится еще 18 российских арбитров (8 главных и 10 ассистентов). И это, не считая судей в мини-футболе и других разновидностях игры.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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ДАША Д
1478059870
После введения видеоповторов судьи просто повысят тарифы за нужный результат.
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VIPded
1478063901
Убьёт кормушку?
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Garrincha58
1478065370
причем здесь кормушка просто футбол превратится в неинтересное зрелище а именно футбол таковым и является а потом уже счет и все остальное
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alboro
1478067030
Боится,сс...т
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subbotaspartak
1478070425
Кто бы тех поубивал, Кто футбол в тупик погнал. А может прекратят раздоры Эти видеопросмотры. Не потрогав - не узнаешь, Так может ты и испытаешь?
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