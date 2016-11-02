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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Барселону», «Боруссия» М и «Селтик» не выявили победителя

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» оказался сильнее«Барселоны» – 3:1. На гол Лионеля Месси манкунианцы ответили двумя точными ударами Илкая Гюндогана и мячом Кевина Де Брюйне.

    В другой встрече группы «Боруссия» М и «Селтик» разошлись миром.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C. 4-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Барселона (Испания) – 3:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Месси, 21; 1:1 – Гюндоган, 39; 2:1 – Де Брюйне, 51; 5:1 – Гюндоган, 74.

    Боруссия М (Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Штиндль, 32; 1:1 – Дембеле, 76 (с пенальти).

    Удаления: Корб, 75 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 00:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Flydis 2 ноября 2016, 08:36

      Впервые видел такой бесполезный центр полузащиты у каталонцев. Мяч МСН просто некому было доставлять. В очередной раз убеждаюсь в важности Иньесты в составе.

      0
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 2 ноября 2016, 01:19

      Ну и пас выдал Кун..

      -2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 2 ноября 2016, 00:53

      ВСЁ ПЛОХО

      -1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 ноября 2016, 00:52

      Так и предполагал исход матча, ну как же без половины основного состава! И на этом спасибо ребятам! Пенальти был, но вот забил бы его игрок Сити это вопрос!

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 ноября 2016, 00:44

      иави

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