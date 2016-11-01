Мутко: «Судейство – фактор, определяющий лицо футбола»

Президент РФС Виталий Мутко обратился с речью к арбитрам во время встречи в рамках учебно-тренировочного судейского семинара.

«Судейство – фактор, определяющий лицо футбола. Вы являетесь полноправными участниками футбольного процесса. Очень хочется, чтобы у клубов к вам было как можно меньше вопросов. Чтобы была полная уверенность в вашей высокой квалификации. Не должно быть предвзятости и двойных стандартов.

Нужны основательные перемены, нам предстоит серьезная работа. При этом мы пойдем не революционным путем, а эволюционным.

Работайте спокойно, а мы будем оказывать вам всяческую поддержку. Вас же прошу также саморегулировать некоторые процессы, чтобы повышать имидж вашей профессии. Если даже кто-то один рушит свой имидж, он наносит урон и всему судейскому корпусу, и всему российскому футболу», – сказал Мутко.