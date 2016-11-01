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    Мутко: «Судейство – фактор, определяющий лицо футбола»

    Президент РФС Виталий Мутко обратился с речью к арбитрам во время встречи в рамках учебно-тренировочного судейского семинара.

    «Судейство – фактор, определяющий лицо футбола. Вы являетесь полноправными участниками футбольного процесса. Очень хочется, чтобы у клубов к вам было как можно меньше вопросов. Чтобы была полная уверенность в вашей высокой квалификации. Не должно быть предвзятости и двойных стандартов.

    Нужны основательные перемены, нам предстоит серьезная работа. При этом мы пойдем не революционным путем, а эволюционным.

    Работайте спокойно, а мы будем оказывать вам всяческую поддержку. Вас же прошу также саморегулировать некоторые процессы, чтобы повышать имидж вашей профессии. Если даже кто-то один рушит свой имидж, он наносит урон и всему судейскому корпусу, и всему российскому футболу», – сказал Мутко.

    Источник: РФС

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    01.11.2016 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 ноября 2016, 00:06

      Надо за ошибки штрафы ввести , да такие , что поболее подкупов .............

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 ноября 2016, 22:17

      У российского футбола,значит, лица нет!

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