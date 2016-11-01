Ерохин, Полоз и Азмун начнут матч против «Атлетико» с первых минут

Стали известны составы «Ростова» и «Атлетико», в которых команды начнут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов .

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Матч состоится в Мадриде, начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.