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    Ерохин, Полоз и Азмун начнут матч против «Атлетико» с первых минут

    Стали известны составы «Ростова» и «Атлетико», в которых команды начнут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов .

    «Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

    «Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Матч состоится в Мадриде, начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

    Источник: Twitter

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    01.11.2016 21:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 1 ноября 2016, 22:47

      Ребята,повторите чудо,когда Рубин,(с Бердяевым)обыграл Барсу на выезде 2:1 !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 1 ноября 2016, 22:39

      Сельмаши удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 1 ноября 2016, 22:32

      удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 1 ноября 2016, 22:29

      Вперед, Ростов

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 ноября 2016, 21:53

      Ростов, сотвори чудо.......... порви Атлетико)))

      5
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 21:50

      Надежда на Джанаева, кураж поймает, будет шанс.

      5
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