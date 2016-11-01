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    «Этихад» был эвакуирован перед матчем «Манчестер Сити» и «Барселоны»

    Сегодня состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Барселоной».

    Английские СМИ информируют, что стадион «Этихад», где должна пройти игра, был эвакуирован примерно за три часа до предполагаемого начала встречи. Причиной стала пожарная тревога, оказавшаяся ложной. После выяснения обстоятельств зрителям и сотрудникам арены было позволено вернуться на стадион.

    Матч «Манчестер Сити» – «Барселона» начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    01.11.2016 20:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 1 ноября 2016, 21:03

      Поставлю на 1-2 победа Барселоны

      2
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > АлёшкА91 2 ноября 2016, 00:14

      но пока наоборот

      0
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      Рейтинг: +110

      Baich 1 ноября 2016, 20:55

      Видимо пукан у Гвардиолы подгорел)

      0
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      Рейтинг: +105

      AnayTMN 1 ноября 2016, 20:23

      "Сегодня состоитЬся" , дальше читать не стал. Пожалуй пойду на другой сайт, где уважают людей

      1
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill > AnayTMN 1 ноября 2016, 21:49

      Да ладно ошибочка конечно но я видел как они набивают текст и не проверяя отправляют потому что много наплыва новостей, хорош тем что так что такие ляпы можно простить а сайт а инфа с других сайтов которые я на пример по скорости не могу загрузить находясь на Баренцовом море

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