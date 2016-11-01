«Этихад» был эвакуирован перед матчем «Манчестер Сити» и «Барселоны»

Сегодня состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Барселоной».

Английские СМИ информируют, что стадион «Этихад», где должна пройти игра, был эвакуирован примерно за три часа до предполагаемого начала встречи. Причиной стала пожарная тревога, оказавшаяся ложной. После выяснения обстоятельств зрителям и сотрудникам арены было позволено вернуться на стадион.

Матч «Манчестер Сити» – «Барселона» начнется в 22:45 по московскому времени.