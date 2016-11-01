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    Каррера: «Интервью Аленичева меня не укололо»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Все на матч» прокомментировал высказывания Дмитрия Аленичева о его вкладе в результаты команды.

    «Я вправе говорить только о своей работе. Футболисты должны полностью отдаваться игре, и я делаю для этого все возможное. Не противопоставляю себя Аленичеву, а просто делаю свою работу. Его нашумевшее интервью меня не укололо. Если та фраза о том, что «Спартак» по-прежнему играет в его футбол, действительно была произнесена, я не считаю нужным что-то говорить на этот счет. Никаких обид ни на кого у меня нет», – сказал Каррера.

    Также специалист отрицает наличие конфликта с Ивелином Поповым из-за замены игрока в матче РФПЛ против «Урала».

    «Никакого конфликта не было, я этого не заметил. Игрок всегда хочет проводить на поле много времени. И зачастую бывает непросто понять, почему тренер тебя меняет. Футболист ищет ответ на вопрос. Могу сказать, что я действую на благо команды. Так что замена – это не мера наказания».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 20:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 ноября 2016, 15:37

      Так Аленичев с тренерским штабом весь спартаковский дом перестроили,
      а Каррера только петли на дверях смазал и стал ходить туда-сюда без скрипа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100977

      zigbert 2 ноября 2016, 12:02

      Что теперь рассуждать в какой футбол играет Спартак.Такие высказывания Аленичева не делают ему чести.Каррера ответил на мой взгляд мудро.

      3
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      Рейтинг: +382

      лёха72 2 ноября 2016, 10:47

      оле

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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 2 ноября 2016, 10:13

      Когда Аленичев пришел тренировать Спартак, мы все болельщики кричали, вот пришел наш до боли Спартаковский человек, ну теперь победы попрут! но когда что-то у него не получилось некоторые готовы его смешать с грязью! Некрасиво это! Да что-то у него не получилось, Каррера добавил и дело пошло! Но вклад Аленичева к подготовке команды к этому сезону отрицать не стоит!

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > Опорник84 2 ноября 2016, 10:48

      димка всегда будет уважаемый.как и черенок.цымбаларь.карпин.мостовой

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 ноября 2016, 03:47

      Зависть — чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого (толковый словарь С. Ожегова). Я был лучшего мнения об Аленичеве.

      6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 20:50

      Достойно ответил, ага.

      8
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 ноября 2016, 20:44

      Все сказал по делу

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 1 ноября 2016, 20:25

      согласен команда играет подругому ,и мне это нравится

      11
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 1 ноября 2016, 20:22

      состав тот же !!! игроки те же !!! НО не при аленичеве не при карпине команда ТАК не играла ! то что спартак сейчас играет именно так заслуга КАРРЕРЫ !!!

      19
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir63 1 ноября 2016, 20:52

      При Карпине команда порою и лучше играла, ага. Но против итальянца ничего не имею.

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 1 ноября 2016, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Придурки блять , свиноматки вам что еще то надо , впервые хз за сколько лет Спартак выигрывает , успокойтесь уже !!!!

      -24
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