Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФА выдвинула обвинение Моуринью по итогам матча с «Бернли»

    Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в ненадлежащем поведении во время матча АПЛ против «Бернли».

    Моуринью вменяют в вину использование оскорбительных и/или бранных слов в адрес официальных лиц встречи в тоннеле либо возле него. Специалист должен ответить на обвинения до вечера 4 ноября.

    Напомним, португалец был удален со скамейки в перерыве этой игры и досматривал ее с трибун.

    Ранее ФА также выдвинула Моуринью обвинения по поводу его комментариев насчет судьи матча против «Ливерпуля» Энтони Тэйлора.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 2 ноября 2016, 13:21

      Когда же будет спрос с судей которые,одним свистком либо его отсутствием решают исход матча. Ведь это гараздо ущербней чем просто не имеющее никакого последствия высказывание.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 20:56

      Любой человек вправе сказать, что думает, но только (желательно) без мата.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 1 ноября 2016, 19:53

      Закат моура

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 1 ноября 2016, 19:38

      Вот они нежные,я бы представляю если бы там Кварцяный руководил бы МЮ,там бы они его каждую игру штрафовали бы)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Просто игра > Pres Arsenal 1 ноября 2016, 20:12

      что ты всё БЫкуешь? "Бы" да "бы". У тебя двух "бы" было достаточно!
      Так у тебя их там 5. Это чтобы наверняка???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 ноября 2016, 19:19

      это последний клуб который он развел на деньги,.....
      больше такого не повторят в контракте пропишут санкции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 1 ноября 2016, 19:11

      Не проблема для моура, учитывая что тренировки проводит из кабинета

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11