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    Орлов: «Невызов Шатова в сборную? Миранчук и Ерохин сейчас выглядят ярче»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился своими соображениями относительно непопадания хавбека «Зенита» Олега Шатова в состав сборной России на контрольные игры с Катаром и Румынией. По его мнению, футболист сине-бело-голубых лишился остроты в своих действиях.

    – Шатова, как и Дзюбу, решили поберечь?

    – Нет. Тут другая история. Здесь на первый план выходят игровые моменты. Он должен поменять вектор своей игры.

    – Что вы имеете в виду?

    – Он уходит от остроты в игре, понимаете? Он в последней игре сделал аж три виража! Находится в зоне перед защитниками, но не рискует, не идет в обыгрыш. Выбирает легкий путь. Идет вдоль ворот, даже чуть назад и отдает защитнику. Ну зачем? Неправильный маневр. Кстати, такие вещи с ним стали происходить после чемпионата Европы во Франции.

    – Психологически надломился?

    – Не знаю. Он немного не понимает, что ему делать на футбольном поле. Тренер должен ему подсказать, он сам должен до этого дойти. Олег – уралец, упрямый парень. Наверное, считает, что все, что он делает – правильно. Но здесь нужно свою гордыни немного развернуть в сторону эффективности. Он же способен забивать. Почему сейчас этого не делать? Какого-то движка не хватает.

    – Луческу его перевоспитает?

    – Так он его воспитывает! Потому и меняет. Хотя Шатов не жалуется, что у него травма. Вот теперь его в сборную не позвали. Это звонок. Черчесов тоже это уловил. Миранчук, Ерохин выглядят ярче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 17:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 2 ноября 2016, 22:05

      Полностью согласен, что-то пошло не так у Шатова,какие проходы и обводки делал, да и пас с ударом был, а последние пару месяцев только пасы назад,похоже всё таки дело в психологии, то же самое и со Смольниковым произошло, здесь нужна помощь тренера.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 2 ноября 2016, 11:10

      Тосуют состав от матча к матчу, а в итоге к ЧМ подойдет сборная как у Слуцкого

      0
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 1 ноября 2016, 23:06

      Луческу нужно как то разобраться в построении игры при наличии одновременно на поле Шатова и Жулиано. Такое ощущение, что они друг другу мешают.

      2
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > neveldomha 1 ноября 2016, 23:47

      Как Аршивин с Данни и Домигнесем,тоже и драки были даже на тренях.

      1
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      Рейтинг: +542

      Baggio1986 1 ноября 2016, 18:53

      и так футболистов нет нормальных,ещё и Шатову не дают играть

      0
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      Рейтинг: +542

      Baggio1986 1 ноября 2016, 18:52

      у Шатова на скамейке запасных шансов конечно меньше

      -2
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 1 ноября 2016, 18:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я давно говорил что русские зенитовцы самые слабые в РФПЛ

      -8
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