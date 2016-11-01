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    Гинер выразил полное доверие Слуцкому

    Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что продолжает всецело доверять главному тренеру Леониду Слуцкому, несмотря на неудачное выступление команды в последних матчах. В 12-м туре РФПЛ армейцы потерпели поражение от «Спартака» (1:3) и теперь отстают от красно-белых и «Зенита», располагающихся на вершине турнирной таблицы, на семь очков.

    «У меня доверие, вы знаете, к Леониду Викторовичу полноценное. И на предыдущий, и на данный момент, и, я надеюсь, на будущий. Бывает, люди устают. Я думаю то, что он пошел в сборную и проработал там какое-то время, тоже сказалось на его усталости», – подчеркнул Гинер в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 16:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 ноября 2016, 19:34

      Ну вот ху-ли все дое-ались до слуцкого, до гинера, до цска???


      ЦСКА стало чемпионом(кто бы что не говорил), построили стадион(мечта всех болел), сборную Леонид вывел на евро(все радовались).


      Теперь, по понятным причинам, у Гинера проблема с финансами (долг перед банком немеренный).


      А вы, болельщики ЦСКА, ведёте себя как козлы..


      А другие болелы просто завидуют,что это не их киперы пропустили в 40 матчах ЛЧ, потому что для этого надо играть в ЛЧ, а их команды там не играют,т.к. у них нет слуцкого.

      Им бы хотелось бы и в ЛЧ играть, и слуцкого тренером и стадион новый и гинера хозяином..Но нет у них этого ничего..вот они и сходят на говно..

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > за ЦСКА с 1980г 2 ноября 2016, 01:10

      Полностью поддерживаю

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 1 ноября 2016, 19:13

      И правильно. Самая большая претензия к Слуцкому,это то,что иногда действительно ссыт поставить молодых,изменить схему и т.д. Играет однообразно,когда есть исполнители это работает,когда нет,то ситуация подобная нынешней.

      -1
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 1 ноября 2016, 19:08

      согласен

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 1 ноября 2016, 18:56

      Если бы это говорил другой руководитель или функционер любой команды РПЛ, то это ровным счетом ничего не зачало, а то еще и наоборот означало, что тучи сгущаются.
      Гинер же чертяка терпеливый, тренеров так просто не меняет.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 18:42

      Гинер таки доверяет Слуцкеру, а что вы хотели?

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 ноября 2016, 18:17

      Можно конечно Слуцкого оставить, но вы его на курсы за границу хоть повозите или мощного тренера найдите к нему в команду, и игроков хоть купите...иначе даже на полную скамейку запасных не хватает. Безусловно Леня знает как сыкливо играть с нашими клубами, но вот ЛЧ его все имеют.

      -1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 1 ноября 2016, 18:03

      До зимы.

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 17:51

      Доверять можно только самому себе и то по-трезвости)))

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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 1 ноября 2016, 17:50

      дык - отдохнуть.. в санаторий съездить..

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 ноября 2016, 17:44

      Всё, что делал до этого Слуцкий, было хорошо!

      -1
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