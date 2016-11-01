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    Молодой форвард из Нигерии приглашен «Спартаком» и ЦСКА на просмотр

    Форвард «Викки Туристс» Годвин Обайе получил предложение от «Спартака» и ЦСКА приехать на просмотр. В прошедшем первенстве Нигерии 19-летний игрок записал в свой актив 19 голов.

    «Нам поступило два предложения от клубов из России – ЦСКА и «Спартака». В ближайшем времени Обайе полетит на просмотр. Произойдет это сразу после получения игроком визы. Мы будем надеяться и молиться за него, чтобы он построил хорошую карьеру», – приводит слова одного из руководителей «Викки Туристс» портал Sportinglife.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 15:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +201

      ajoq 1 ноября 2016, 20:06

      Странная нарезка.. Дубоватый, медлительный, удар херовый - несколько раз с убойных позиций в молоко

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 ноября 2016, 19:29

      Однозначно коням! И еще доплатить, что бы взяли! Это ж второй Траоре!!!

      0
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      Рейтинг: +23

      Супер Мачо 1 ноября 2016, 19:08

      Если бы там ещё было понятно кто из них кандидат в наши суперклубы. ))))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 18:53

      Пускай отправят своего туриста в Финляндию для начала.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 ноября 2016, 18:50

      Голы и скилы..))))
      По этому видосу я понял, что смотрелся бы не плохо на поле в чемпионате Нигерии))

      4
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 1 ноября 2016, 18:30

      а как они его делить будут если вдруг обеим командам подойдет

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 ноября 2016, 17:46

      От Траоре мало чем отличается. Нах не нужен такой нап.

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 1 ноября 2016, 17:33

      Прям до конца посмотрел.. бежит, но не долго, может сыграть, как наострие, так и в оттяжке..показалось, что часто останавливается и придерживает мяч для паса (видимо не может опять же держать рывок), главное - нет удара (завершение ковыряшкми и покатушками есть, т.е. ворота видит, а удара - нет.. в европе до ворот просто добегать не будет). В дубль на год и скорее всего в утиль.
      Все это при учете того, что в видео акцентировались на одном и том же игроке)))

      6
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 1 ноября 2016, 17:20

      ну может в чемпионате, где даже ворота кривые он что то и показывал, а в РФПЛ сдуется

      0
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 1 ноября 2016, 17:09

      Техничный и в пас играет но....что будет в России?

      -1
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