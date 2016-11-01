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    ФИФА не разрешила сборным Англии и Шотландии использовать красный мак на форме во время матча

    ФИФА запретила использование изображения красного мака на форме сборным Англии и Шотландии во время поединка отборочного раунда к чемпионату мира-2018. Встреча состоится 11 ноября – в день, посвященный в Великобритании памяти погибших в войнах солдат стран Британского содружества. Как считает ФИФА, красный мак является политическим символом, поэтому он не может быть изображен на футбольной амуниции.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.11.2016 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      mike__fms 1 ноября 2016, 14:23

      меня одного удивило что на футболке сборной Англии написано Spain (Испания)?

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > mike__fms 1 ноября 2016, 14:58

      Эта футболка с товарищеской игры между Англией и Испенией 12.11.2011

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 ноября 2016, 14:01

      Чем этот символ помешает двум субъектам королевства? Чтобы не было прецедента в будующем?

      0
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