ФИФА не разрешила сборным Англии и Шотландии использовать красный мак на форме во время матча

ФИФА запретила использование изображения красного мака на форме сборным Англии и Шотландии во время поединка отборочного раунда к чемпионату мира-2018. Встреча состоится 11 ноября – в день, посвященный в Великобритании памяти погибших в войнах солдат стран Британского содружества. Как считает ФИФА, красный мак является политическим символом, поэтому он не может быть изображен на футбольной амуниции.

twit text — Mirror Football (@MirrorFootball) 1 ноября 2016 г.