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    Газизов считает, что введение видеоповторов снизит количество судейских скандалов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов положительно высказался насчет возможного использования видеоповторов на матчах Премьер-лиги. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вариант с введением подобной системы.

    – Эта идея интересна. Важно, сколько времени будут занимать просмотры повторов со спорными моментами.

    – Кто должен запрашивать повторы – команды или судья?

    – Команды. А сколько раз за матч прибегать к просмотрам, нужно обсуждать.

    – Это повысит качество судейства?

    – Вопрос не в квалификации арбитров и не в отсутствии доверия к ним. Скорости в футболе выросли, все судьи ошибаются во всех чемпионатах. Явной предвзятости с их стороны нет. Повторы помогут снизить количество скандалов – ошибку можно исправить на месте, и тогда не будет вопросов по красным карточкам, голам из офсайдов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 12:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 3 ноября 2016, 07:15

      Всё правильно.

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 1 ноября 2016, 18:40

      у нас футбол как балет медленный а теперь еще медленней будет вообще уснуть будет можно, повторы это полный бред особенно летом представляете судья находился на одной половине поля он пошел смотреть повтор на это уйдет около минуты в это время футболисты пошли к тренеру заодно попить водички судья посмотрел повтор посоветовался с другими судьями на это еще как минимум минуты 2 а то 3 уйдет потом пока футболисты после водопоя возобновят игру и того минут 5 точно,играют дальше и тут опять спорный момент и все повторяется и опять 5 минут и таких остановок может быть две три или четыре и что тайм может быть продлен еще минут на 15-20 ну это же полнейший бред! ТВ-щики не впишутся ни одни рамки а зимой зрители просто замерзнут

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2016, 13:08

      И назначения пенальти, а также исключит ссылку, что судья не там стоял и
      не видел спорной ситуации. Вся игра будет зависеть только от футболистов,
      а не от судей. Повтор нужно вводить обязательно, время пришло.

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