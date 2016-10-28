Мини-футбол. «Дина» уничтожила «Элекс-Фаворит» и прошла в следующий раунд Кубка России и другие результаты

Московское «Динамо» в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Кубка России уничтожила рязанский «Элекс-Фаворит». В первой встрече бело-голубые победили со счетом 6:0, во второй – 8:0.

Из других результатов отметим выход в четвертьфинал турнира «Сибиряка», который в первой игре против «Алмаза-АЛРОСА» из города Мирный уступил со счетом 1:3, однако во втором матче реабилитировался уверенной победой – 7:3.

Кубок России. 1/8 финала. Первые матчи

Спартак (Москва) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:8 (1:2)

Голы: 0:1 – Сигнев, 5; 1:1 – Зыков, 15; 1:2 – Пирогов, 20; 1:3 – Лима, 27; 1:4 – Марсенио, 38; 2:4 – Филатов, 39; 2:5 – Лима, 39; 2:6 – Сигнев, 43; 2:7 – Лысков, 44; 2:8 – Пирогов, 44; 3:8 – Дроздов, 49.

Вторые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 7:3 (4:1)

Голы: 1:0 – Сайотти, 2; 2:0 – Сайотти, 10; 3:0 – Нугуманов, 12; 3:1 – Родионов, 17; 4:1 – Жоан, 24; 5:1 – Сантана, 30; 5:2 – Целюх, 34; 5:3 – Просветов, 43; 6:3 – Сайотти, 47; 7:3 – Сайотти, 50.

Первый матч – 1:3

Дина (Москва) – Элекс-Фаворит (Рязань) – 8:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Багиров, 5; 2:0 – Понкратов, 11; 3:0 – Абрамов, 20; 4:0 – Кутузов, 22; 5:0 – Ниязов, 23; 6:0 – Пократов, 34; 7:0 – Заболонков, 44; 8:0 – Заболонков, 44.

Первый матч – 6:0

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Спартак (Москва) – 7:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Лысков, 9; 1:1 – Митрофанов, 14; 2:1 – Копейкин, 18; 3:1 – Пирогов, 20; 4:1 – Лысков, 29; 5:1 – Катата, 30; 5:2 – Цай, 35; 6:2 – Копейкин, 37; 7:2 – Шаяхметов, 39.

Первый матч – 8:3

Синара (Екатеринбург) – Прогресс (Псков) – 7:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Демин, 3; 2:0 – Агапов, 12; 2:1 – Скрябин, 14; 3:1 – Герасимов, 21; 4:1 – Фахрутдинов, 24; 5:1 – Демин, 31; 5:2 – Козлов, 42; 6:2 – Агапов, 43; 7:2 – Тимощенков, 45.

Первый матч – 0:1

Тюмень – Ишим-Тюмень-2 – 5:4 (3:1)

Голы: 1:0 – Абрамович, 13; 1:1 – Куприн, 14; 2:1 – Мишарин, 15; 3:1 – Абрамович, 17; 4:1 – Исламов, 30; 5:1 – Антошкин, 31; 5:2 – Конов, 39; 5:3 – Куликов, 47; 5:4 – Емельянов, 49.

Первый матч – 4:0

Новая генерация (Сыктывкар) – Норильский Никель (Норильск) – 3:6 (1:0)

Голы: 1:0 – Анисимов, 18 (в свои ворота); 2:0 – Лялин, 27; 2:1 – Пономарев, 34; 2:2 – Канивец, 42; 2:3 – Канивец, 44; 2:4 – Чащин, 44; 3:4 – Костыгин, 45 (в свои ворота); 3:5 – Пономарев, 46; 3:6 – Пономарев, 47.

Первый матч – 5:2

Динамо (Московская область) – ЗиК УрФУ (Екатеринбург) – 14:2 (4:0)

Голы: 1:0 – Сирило, 4; 2:0 – Ари, 4; 3:0 – Переверзев, 11; 4:0 – Нандо, 22; 5:0 – Бадретдинов, 29; 6:0 – Бурков, 31; 7:0 – Вилде, 32; 8:0 – Сергеев, 32; 9:0 – Вилде, 35; 9:1 – Тасков, 36; 10:1 – Переверзев, 41; 11:1 – Орлов, 44; 12:1 – Сергеев, 45; 13:1 – Сучилин, 49; 13:2 – Манукян, 50; 14:2 – Фукин, 50.

Первый матч – 7:0

КПРФ (Москва) – Ухта – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Паулиньо, 1; 1:1 – Стаин, 12; 2:1 – Денисов, 24; 2:2 – Максимов, 30; 3:2 – Шарипов, 39; 4:2 – Адри, 44.

Первый матч – 5:0