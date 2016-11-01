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    «Манчестер Сити» на своем поле примет «Барселону»

    Сегодня, 1 ноября, «Манчестер Сити» встретится с «Барселоной» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Этихад Стэдиум».

    Напомним, последний матч соперников завершился разгромной победой каталонцев со счетом 4:0. Сине-гранатовые возглавляют группу С, имея три победы в трех матчах. Англичане имеют в своем активе четыре очка и второе место.

    Читатели «Бомбардира» имеют возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Также предлагаем альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 21:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1191

      ttter 1 ноября 2016, 22:12

      Барса выиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 1 ноября 2016, 22:00

      вряд ли Гвардиола отыграется)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 ноября 2016, 19:23

      придется посмотреть, надеюсь на интересный футбол и много голов, Барселона с физруком в обороне слаба. так что результат может быть каким угодно и в любую сторону

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 1 ноября 2016, 17:22

      ничья!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 ноября 2016, 17:06

      2:1 в нашу пользу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Des79 1 ноября 2016, 15:38

      Ман. Сити должен не упасть в грязь лицом дома!!!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 ноября 2016, 14:19

      Повтор 0 - 4?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -185

      Protosser 1 ноября 2016, 14:00

      Прости, Пеп.. Но вас и дома обыграют!

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 13:19

      Ман-сити максимум ничья

      2
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