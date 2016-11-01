Симонян поддержал идею видеоповторов

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина о введении в чемпионате России видеоповторов. По словам Симоняна, необходимо приступить к изучению данного вопроса.

«Видеоповторы, конечно, нужны. Ведь все чаще возникает ряд спорных моментов, в которых судье сложно определить, например, пересек ли мяч линию ворот. Это интересная информация к размышлению о том, как все это притворить в жизнь так, чтобы игра не затянулась.

Главный вопрос заключается в том, как это организовать технически. Одно дело, когда матч идет 90 минут плюс минуты, добавленные арбитром, и совсем другое, когда игра будет длиться около двух часов. Все нужно тщательно продумать. Я поддерживаю такое нововведение. Как говорил Сократ: «Давайте исследовать!» – сказал Симонян.