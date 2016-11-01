Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бубнов: «Если бы в России не было договорных игр, Госдума не стала бы принимать закон о борьбе с ними»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с договорными матчами в России. По мнению Бубнова, если РФС не возьмется за борьбу с подобными матчами, за это могут взяться международные организации.

    «Если бы в настоящем профессиональном чемпионате, как во Франции или Германии за день до матча начались такие колебания по букмекерским котировкам, как год назад, то там бы поднялось очень серьезное расследование.

    Как вы думаете, если бы в России не было договорных игр, то Государственная Дума стала бы принимать закон о борьбе с договорными матчами? Зачем он нужен, если у нас их нет. Это выглядело бы странным. Но вот что получается: договорные игры есть, закон есть, но почему его никто не применяет? Остаются вопросы. И даже сейчас глава РФС и комиссары матча утверждают, что во встрече между «Уралом» и «Тереком» ничего странного нет. Поэтому если мы сейчас не возьмемся за борьбу с договорными матчами, за это могут взяться международные организации. А после этого уже будут санкции», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2016 07:06
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 ноября 2016, 08:25

      Чемпионат расписан неведомым режиссером, кем???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 ноября 2016, 18:12

      А если не будет ГосДумы, то не будет и договорных матчей. Наверно так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 1 ноября 2016, 14:46

      Если Бубнова сделать главой комиссии по договорнякам, то у нас все полетят в ФНЛ, а из ФНЛ во втордив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 1 ноября 2016, 11:46

      Очередная видимость работы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 ноября 2016, 10:23

      Лучше бы не было этих воров из госдумы...ибо толку от их словоблудия нет а фонды для откатов громадные, ..как и куча прочих балг неофишируемых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 ноября 2016, 09:52

      В том году Бубнов по радио орал, что Урал-Терек сгоняли договорняк..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Munez89 1 ноября 2016, 10:25

      орали перед игрой что будет ответка за спасение в последнем туре.. победа была на поле Терека..в прошлом ответка не получилась было много шума (перед игрой)....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 ноября 2016, 09:48

      Абсолютно правильные слова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 ноября 2016, 09:45

      Ситуация напоминает историю с допингом. Законы были и есть, но как утверждали наши власти, допинга у нас нет. Допрыгались, что международные организации начали вводить санкции. Здесь будет то же самое, остановится не сможем, страна вороватая. И плюсом, после санкций, объявим, что русских никто не любят, кругом враги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 09:41

      Если Бубнов сказал, значит есть)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Denideni 1 ноября 2016, 09:27

      Это же бизнес. Конечно будут.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11