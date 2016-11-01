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  • Прядкин: «У клубов РФПЛ может появиться возможность видеоповтора в следующем сезоне»

Прядкин: «У клубов РФПЛ может появиться возможность видеоповтора в следующем сезоне»

1 ноября 2016, 06:19
7

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в следующем сезоне команды чемпионата России в спорных ситуациях смогут прибегать к видеоповторам.

– Еще одна резонансная тема – система «видеогол», которая в виде эксперимента есть в ряде европейских стран. Ведь не так давно в матче «Краснодара» и «Амкара» произошел эпизод, в котором понять, пересек ли мяч линию ворот, не удалось не только арбитрам – истину не установил и видеоповтор. Как РФПЛ планирует работать в этом направлении?

– Это глобальная тема. Мы рассматривали ее на заседаниях в РФПЛ, на комитете по стратегии лиги. Вопросов и предложений, связанных с новыми технологиями, много. Есть даже такое предложение, за которое многие выступают, – допустить возможность просмотра в ходе одного матча двух или трех повторов для каждой из команд. Это не нарушит динамику игры. Кроме того, речь идет о моментах, что называется, «на тоненького» – прежде всего, взятии ворот, предъявлении красной карточки, явного положения «вне игры». Мы это все обоснуем и совместно с РФС вынесем на обсуждение исполкома. И если там посчитают нужным, примем такое решение.

– Когда возможность просмотра двух-трех повторов может быть реализована в матчах РФПЛ?

– Речь идет не об этом, а о следующем сезоне. У клубов может появиться возможность видеоповтора. Разумеется, такое решение может быть принято только по согласованию с РФС.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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Petrak86
1477979616
не знаю, я за. Почему бы и нет. В хоккее вон смотрят по видео спорные моменты - и ничего. Динамика игры? Любому болельщику важнее честная игра, чем связанные с видеоповторами паузы. Главное чтоб не каждый мелкий фол разбирали на повторах. Моменты взятия ворот, пенальти и спорные офсайды, которые приводят к потенциально опасным моментам у ворот. Ну и да, красные карточки в спорных эпизодах, заодно меньше актеров на поле станет, т.к. повторы быстро найдут симулянтов.
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айор балдёжник
1477980033
давно пора
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bolela_16
1477981805
Главное все обдумать и принять правильное решение...
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Александр ЗА
1477982247
Да
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dyema
1477983267
Минимум как эксперимент надо попробовать.
По поводу динамики игры выскажу своё мнение: каждый раз , когда возникает спорный момент по-поводу пенальти или красной карточки, идут разборки между игроками и судьёй и порой по несколько минут. Вполне хватит времени посмотреть запись и вынести правильное решение. А что-бы не злоупотребляли с просмотрами, можно ограничить количество, как в теннисе, например не более трёх раз за игру. ИМХО.
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Sylpheed
1477983792
Я считаю, что это нужно вводить. Мнение, что это убивает эмоции и игру расцениваю, как оправдание таких как Платини и Марадонна. Хоккей же не убило.
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APchelov
1477998205
А что не с марта?
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