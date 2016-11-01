Прядкин: «У клубов РФПЛ может появиться возможность видеоповтора в следующем сезоне»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в следующем сезоне команды чемпионата России в спорных ситуациях смогут прибегать к видеоповторам.

– Еще одна резонансная тема – система «видеогол», которая в виде эксперимента есть в ряде европейских стран. Ведь не так давно в матче «Краснодара» и «Амкара» произошел эпизод, в котором понять, пересек ли мяч линию ворот, не удалось не только арбитрам – истину не установил и видеоповтор. Как РФПЛ планирует работать в этом направлении?

– Это глобальная тема. Мы рассматривали ее на заседаниях в РФПЛ, на комитете по стратегии лиги. Вопросов и предложений, связанных с новыми технологиями, много. Есть даже такое предложение, за которое многие выступают, – допустить возможность просмотра в ходе одного матча двух или трех повторов для каждой из команд. Это не нарушит динамику игры. Кроме того, речь идет о моментах, что называется, «на тоненького» – прежде всего, взятии ворот, предъявлении красной карточки, явного положения «вне игры». Мы это все обоснуем и совместно с РФС вынесем на обсуждение исполкома. И если там посчитают нужным, примем такое решение.

– Когда возможность просмотра двух-трех повторов может быть реализована в матчах РФПЛ?

– Речь идет не об этом, а о следующем сезоне. У клубов может появиться возможность видеоповтора. Разумеется, такое решение может быть принято только по согласованию с РФС.