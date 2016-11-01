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    Энрике: «Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» ждет блестящее будущее»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о целях своей команды на предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    «Матч будет похож на предыдущий. Не думаю, что соперник сможет действовать более агрессивно, чем в прошлый раз. Надеюсь, все останется на том же уровне. Две команды хотят одного и того же – больше владеть мячом и использовать всю ширину поля. Если нам оставят свободное пространство, мы воспользуемся им.

    Наша цель – первое место в группе. Надеюсь, как и в прошлый раз, мы добьемся результата. Нам нужно действовать эффективно с мячом и без мяча. В матче с таким соперником, как «Сити», это очень сложно. Мы впечатлены тем, что сделал Гвардиола за три месяца. Мне нравятся его философия и идеи. С каждым месяцем его команда становится лучше. «Сити» ждет блестящее будущее», – сказал Энрике.

    Источник: УЕФА

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    01.11.2016 01:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 1 ноября 2016, 08:41

      не факт..

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 1 ноября 2016, 07:40

      Попеть диферамбы перед игрой, это святое. Обычно только Моуриньо гадости про соперника говорит, другие тренеры соломку стелят.

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 1 ноября 2016, 05:41

      Думаю результативный будет матч

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