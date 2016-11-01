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    Гвардиола: «Мы должны показать идеальный футбол, чтобы победить «Барселону»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Знаем, что должны показать практически идеальный футбол, чтобы добиться победы. Попытаемся это сделать, а если не получится, то поздравим соперника с хорошей игрой и будем настраиваться на матч в Менхенгладбахе. Первый тайм на «Камп Ноу» мы провели хорошо, но фланговых игроков «Барселоны» было не удержать. У нас тоже есть сильные исполнители», – сказал Гвардиола.

    Источник: УЕФА

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    01.11.2016 01:22
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