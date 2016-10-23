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Мини-футбол. «Сибиряк» дважды обыграл КПРФ, «Динамо» разгромило «Тюмень» и другие результаты

23 октября 2016, 14:00

Новосибирский «Сибиряк» дважды оказался сильнее московского КПРФ. В обеих встречах зрители увидели множество голов: первая игра закончилась со счетом 8:1, вторая – 2:7.

Из других противостояний отметим матчи «Тюмени» и подмосковного «Динамо». В первой встрече была зафиксирована боевая ничья, а во второй динамовцы не оставили шансов сопернику, забив девять раз и пропустив лишь единожды.

Чемпионат России. Суперлига. 5-й тур. Первые матчи

Тюмень – Динамо (Московская область) – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Нандо, 9; 1:1 – Абрамович, 11; 2:1 – Антошкин, 16; 3:1 – Милованов, 33; 3:2 – Нандо, 40; 3:3 – Фернандиньо, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Синара (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Фахрутдинов, 3; 1:1 – Афанасьев, 5.

Дина (Москва) – Ухта – 9:3 (3:3)

Голы: 0:1 – Волков, 3; 1:1 – Асадов, 7; 2:1 – Прудников, 11; 3:1 – Понкратов, 13; 3:2 – Филимонов, 14; 3:3 – Кузнецов, 25; 4:3 – Хамадиев, 27; 5:3 – Понкратов, 28; 6:3 – Ниязов, 30; 7:3 – Кутузов, 41; 8:3 – Эскердинья, 43; 9:3 – Разоренов, 47.

КПРФ (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 8:11 (2:4)

Голы: 0:1 – Сантана, 5; 0:2 – Сайотти, 7; 0:3 – Иванов, 8; 1:3 – Катанэ, 10; 2:3 – Паулиньо, 12; 2:4 – Сайотти, 18; 3:4 – Паулиньо, 27; 4:4 – Катанэ, 29; 4:5 – Плахов, 32; 4:6 – Шарипов, 36 (в свои ворота); 4:7 – Иванов, 38; 5:7 – Бикбулатов, 39; 5:8 – Волынюк, 40; 6:8 – Паулиньо, 44; 7:8 – Сайотти, 44 (в свои ворота); 7:9 – Иванов, 45; 7:10 – Формин, 46; 7:11 – Иванов, 48; 8:11 – Гончаров, 49.

Норильский Никель (Норильск) – Прогресс (Глазов) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Разуванов, 20; 1:1 – Канивец, 22; 2:1 – Канивец, 32; 2:2 – Будин, 33; 3:2 – Пономарев, 40; 3:3 – Разуванов, 50.

Вторые матчи

Тюмень – Динамо (Московская область) – 1:9 (1:2)

Голы: 1:0 – Вилде, 11 (в свои ворота); 1:1 – Ари, 19; 1:2 – Фернандиньо, 25; 1:3 – Сирило, 27; 1;4 – Ари, 32; 1:5 – Фернандиньо, 35; 1:6 – Бадтретдинов, 41; 1:7 – Сучилин, 44; 1:8 – Сергеев, 47; 1:9 – Вилде, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Синара (Екатеринбург) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Чистополов, 3; 1:1 – Шаяхметов, 3; 1:2 – Сорокин, 8; 2:2 – Лима, 39; 3:2 – Марсенио, 46.

Дина (Москва) – Ухта – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Эскердинья, 6; 2:0 – Абрамов, 19; 3:0 – Эскердинья, 28.

КПРФ (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 2:7 (0:3)

Голы: 0:1 – Жоан, 2; 0:2 – Кудзиев, 9; 0:3 – Волынюк, 14; 0:4 – Сантана, 28; 0:5 – Сайотти, 31; 0:6 – Нугуманов, 40; 1:6 – Давыдов, 40; 1:7 – Волынюк, 47; 2:7 – Катанэ, 50.

Норильский Никель (Норильск) – Прогресс (Глазов) – 1:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Безукладников, 15; 0:2 – Козлов, 18; 0:3 – Козлов, 20; 1:3 – Анисимов, 23; 1:4 – Букин, 39; 1:5 – Разуванов, 50.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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