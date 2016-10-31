Хусаинов: «Улучшений в судействе после назначения Будогосского ожидать не стоит»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал информацию о том, что главой Департамента судейства и инспектирования РФС будет назначен Андрей Будогосский.

«Назначение предсказуемо, как и все остальное в футболе. Ничего особенного от смены руководства ожидать не стоит. Будет написана еще одна программа по развитию судейства.

Как это может отразиться на системе судейства? На поле-то люди выходят… Ожидать каких-то кардинальных улучшений не стоит. Я бы не сказал, что Андрей Дмитриевич реформатор», – заявил Хусаинов.