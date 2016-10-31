Стадионы чемпионата мира в Волгограде и Нижнем Новгороде сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2018 года

По информации pravo.gov.ru, арены в Нижнем Новгороде и Волгограде, на которых пройдут игры чемпионата мира-2018, будут сданы в эксплуатацию не в декабре 2017 года, как планировалось ранее, а в первом квартале 2018.

Оба стадиона, имеющие вместимость 45 тысяч зрителей, примут по четыре матча группового турнира мирового первенства. Помимо этого, в Нижнем Новгороде пройдут поединки 1/8 и 1/4 финала.

Напомним, что кроме уже указанных арен встречи мундиаля состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде и Екатеринбурге. В настоящее время полностью готовы и являются действующими стадионами лишь «Открытие Арена» и «Казань-Арена».