ФИФА в начале января проведет церемонию награждения лучших

Девятого января в Цюрихе пройдет церемония награждения лучших исполнителей 2016 года. В период с первого по четвертое ноября ФИФА определится с десятью претендентами в каждой номинации. В список кандидатов на награду лучшему футболисту войдут 23 игрока. Второго декабря организация презентует по три номинанта на каждый из призов.

Кроме того, своих обладателей обретут награды Ференца Пушкаша за самый лучший гол, и «фэйр-плей». Также ФИФА огласит состав символической сборной нынешнего года. Помимо прочего впервые будет вручен FIFA Fan Awards, предназначенный лучшим болельщикам уходящего года.